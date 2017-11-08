國際技能競賽 啟英校友吳春煜奪美髮職類優勝

2017-11-08 22:14

〔記者李容萍／桃園報導〕啟英高中時尚造型科畢業校友吳春煜，從小耳濡目染，跟在美髮師媽媽旁學美髮技巧，高中起參加全國技能競賽，屢屢獲獎，入選勞動部勞動力發展署桃竹苗分署美髮職類的培訓國手，今年10月代表台灣參加第44屆國際技能競賽，奪下男女美髮職種優勝，替桃園人拿下30年來第一個國際美髮競賽獎項，今天他返校接受表揚，學弟妹都以他為傲。

國際競賽時，吳春煜以漸層染技巧，搭配協調的3個色調，最後加上假髮片做飾品，襯托出髮型的高雅，作品創意讓各國裁判長給予極高度肯定。

其實，吳春煜的媽媽在龍潭區烏樹林經營美髮院，小學五年級時，他從洗頭、掃地開始，跟著媽媽學習美髮技巧，就讀啟英高中期間陸續考取男子剪髮、女子美髮乙級證照，高三參加國際技能競賽國手選拔，從全國技能競賽前3名好手中脫穎而出，獲男女美髮職種第1名，代表台灣參加世界賽，還獲保送國立科技大學就讀。

國際技能競賽要求的技術是全方位的， 為了北、中、南3地國手巡迴培訓，吳春煜暫時休學，全力準備國際競賽，每天要練習2個髮型，密集訓練一年下來，練掉百顆模特兒假頭。

而國際賽使用的國外臉型模型頭，每顆要價約萬元，幸好啟英高中董事長吳慶堂、王美只夫婦以及勞動部全力支持經費，讓吳春煜無後顧之憂，學校除了安排有意願老師、學生當模特兒，校長彭昭勳更幫忙找來中東國家捲髮學生，來校讓他練習！