幻象飛官現生機！ 空軍疑偵蒐到求生裝備無線電訊號

空軍編號2040幻象戰機失聯已超過27小時，空軍表示偵蒐到類似求生裝備之無線電訊號。 （資料照，記者游太郎攝）

2017-11-08 21:42

〔記者涂鉅旻／台北報導〕幻象2000戰機飛官何子雨上尉昨晚6點43分駕機失聯，至今已超過27小時，不過出現最新進展！空軍稍早表示，在今日下午調查發現，雷達光點消失前有相關僚機通聯紀錄等資料，並於今日搜救過程中，偵蒐到類似求生裝備之無線電訊號，均已送至飛機失事調查委員會判讀。

不過，對於訊號源為何？調查進度為何？何子雨是否有跳傘跡象等訊息，空軍未多做說明，籲請媒體朋友在調查結果尚未公布前，勿做臆測。另據了解，此訊號源是否為失蹤戰機2040發出，目前尚無法確定。

空軍稍早表示，本部執行幻象戰機失蹤搜救任務，截至目前已派遣各型機23批23架次，搜救行動持續進行中，國防部及空軍參與搜救同仁均抱持堅持到底的精神與心情，日以繼夜積極投入搜救任務，不放棄任何機會與契機，堅持達成任務。

空軍強調，空軍對於飛航安全甚為重視，近期對於各界所提出許多的寶貴意見與諫言，表達感謝與尊重。本部已成立飛機失事調查委員會，邀請飛安專家、學者、專業教授共同參與調查，以求能客觀公正，發掘真正肇因，作為爾後飛行安全參考之案例。