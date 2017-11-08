東北風持續影響 未來3天冷暖交加 花東雨勢明顯

明日北部及東半部仍是多雲有雨，但因風向改變，台北及基隆北海岸雨勢稍趨緩。（資料照，記者黃志源攝）

2017-11-08 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕明（9）日持續受到東北風影響，北部及東半部仍是多雲有雨，但因風向改變，台北及基隆北海岸雨勢稍趨緩。全台最低溫落在21、22度左右。

據《中央氣象局》預報，降雨方面，因持續受東北風影響，北部及東半部仍是多雲有雨，不過由於風向稍有改變，雨勢較明顯區域將移動至宜蘭及花蓮一帶，台北及基隆北海岸雨勢則是稍趨緩。

溫度部分，除花東地區大致與今日相似，北台灣約21至25度，中南部則是21至31度，花東地區由於雲雨增多，來到22至28度；提醒中南部的朋友需要注意日夜溫差大。

週五短暫回溫 週六新一波東北風報到

據《天氣風險》指出，到了週五風向轉為偏東風到東南風，會短暫回溫，迎風面降雨也較緩和，但是很快的下一波東北風週六到，北部及東半部再轉為陰沉容易有短暫降雨，而且冷空氣比這波強，持續的時間也比較久，濕冷到下週二，低溫有機會到20度以下，未來3天會有種忽冷忽熱的感覺。

另外，中部以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島的沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖會出現9到10級的強陣風，海面上的浪也比較大，海邊活動、海上作業請注意安全。

空氣品質方面，明日因擴散不良，高屏及雲嘉南地區為紅色警戒；中部及金門地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。