國際技能賽「世界金牌」黃于貞 「回娘家」傳承經驗

睽違24年，為台灣再度於國際技能競賽平面設計技術職類拿下金牌的黃于貞（右）「回娘家」，到勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與學員分享心路歷程，傳承經驗。（記者楊金城攝）

2017-11-08 21:11

〔記者楊金城／台南報導〕睽違24年，台灣再度於國際技能競賽平面設計技術職類拿下金牌，領著世界第一頭銜的黃于貞今天「回娘家」，到勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與學員分享心路歷程，把經驗傳承給學弟妹！

黃于貞把金牌榮耀歸功指導老師與幕後行政人員等競賽夥伴，她說，堅持走選手路不容易，感謝一路上那麼多人「相挺」，她也鼓勵學員勇於去追尋自己的理想。

第44屆國際技能競賽，上個月在阿拉伯聯合大公國阿布達比舉行，雲嘉南分署提名的黃于貞，在德、義、日、韓、俄等國際設計強敵環伺下脫穎而出，打敗29個國家選手拿下我國睽違24年的平面設計技術職類金牌。

84年次、長相甜美的黃于貞從小就喜歡塗鴉，她不喜歡念書，選讀高職廣告設計科，一心想當設計人，後來大學就讀樹德科大視覺傳達設計系，偶然看到比賽可以拿獎金，就決定走選手這條路，以減輕家中負擔。

為了這次國際技能競賽，黃于貞密集受訓一整年，早上8點練到晚上9點收工，花比別人更長的時間練習，時常練到手痠眼睛痛，也忍受一個人訓練的孤獨感，不過，看到成果有代價，黃于貞超開心，直說「終於可以好好休息」。

拿到金牌的100萬獎金，黃于貞說，要把學貸還清啦！

「獲得金牌相當不容易」，雲嘉南分署長柯呈枋說，黃于貞的訓練過程很辛苦，能幫國家爭取榮耀，態度與精神值得學習。