尖石後山驚見「垃圾瀑布」 公所：加強宣導取締

2017-11-08 22:27

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣尖石鄉後山河谷邊坡遭傾倒龐大垃圾，還被外國部落客拍下放上臉書，「垃圾瀑布」引起網友熱烈討論。尖石鄉公所今天開會研議，鄉長雲天寶表示，檢視棄置垃圾，研判大多是部落人自己亂丟，公所最近將再加強宣導，請民眾配合維護居家和自然環境，一旦發現亂丟者，將依法重罰。

「這是新竹縣尖石鄉某山區的垃圾集散地，請幫我將訊息傳達給大家，好好重視這個問題。」外國部落客將在尖石鄉看到的垃圾景象，攝影放上臉書，龐大垃圾與壯麗山河形成強烈對比，令網友震驚。新竹縣環保局和尖石鄉公所會同上山現勘了解。

環保局表示，棄置點主要在竹60線30公里處與司馬庫斯聯外道路起點的泰崗部落三叉路口附近，都是原住民保留地。有家戶垃圾、腐爛發臭的蔬果、飲料罐、農藥與肥料袋及大型家具、床墊等。

尖石鄉長雲天寶表示，檢視棄置的垃圾，研判大多是部落居民亂丟，公所近期將設法清除，並到各部落加強宣導，了解居民處理垃圾是否遇到困難，若是垃圾車容量不夠可再加派車次；宣導之外，公所將設置監視器，一旦發現亂丟，將依法重罰。

清潔隊長黃比德說，尖石後山垃圾是委外清運，司馬庫斯線每週1車次，玉峰、秀巒線每週2車次，每車約5噸。以前部落人常見露天焚燒垃圾，被公所禁止，要求定點放置垃圾，有些部落人可能便宜行事，不想跑那麼遠到定點放垃圾，就可能亂丟。

司馬庫斯部落會議前總幹事法杜·倚岕表示，該部落每年遊客約6萬多人次，垃圾量確實明顯成長，但為山林部落的永續發展保留生機，族人徹底落實垃圾分類，也請遊客儘量帶回自己帶上山的垃圾，加上2年前開始實施住宿遊客上限減半措施，每週1輛垃圾車已足夠。