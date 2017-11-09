「書醫生」一雙巧手 專治書本疑難雜症

2017-11-09 07:30

〔記者謝佳真／新北報導〕人類受傷可以擦藥看醫生，那書本受傷怎麼辦？臺灣圖書醫院的「書醫生」專治書籍疑難雜症，書頁發霉、移植、美白、縫補都難不倒他們！

「書醫生」正式名稱為書籍修復師，他們負責修復的不只是書，紙張、文件、地圖等都是他們的專業領域，書籍修復師徐美文在臺灣圖書醫院（國立臺灣圖書館內部單位，不對外開放）主要修復學術機構的中西式古書籍和書法作品。她考上公務員後，進入臺灣圖書醫院，最初負責管理古書籍，後來在恩師楊時榮的啟蒙下接觸到古書籍修復，開始學習相關技能，並在楊時榮老師退休後接替修復書籍的業務。

書本最常見的病症就是書頁脫落、紙張破損和因為長年擺放受潮發霉等問題，對書籍修復師來說，這些都是司空見慣的「疾病」，許多小病症只要用黏著劑和一雙巧手就能輕鬆治好。

徐美文碩士讀的是古典文獻學，雖然時常接觸古籍卻一直沒有深入瞭解古書籍的結構，當她剛接觸書籍修復時也曾感到不安，但啟蒙老師楊時榮對她說：「恆心毅力都是後天可以培養的。」徐美文表示：「我唯一的優勢是我是館員，我的興趣就是我的工作，除此之外和大家都一樣。若要說書籍修復師有沒有先天必備條件，那就是不會流手汗！」手汗對書籍的影響很大，徐美文說，修補書本不建議戴手套，因為修復過程中經常會需要一些細微的動作，或運用一些剪裁得很細薄的紙片，戴手套會影響手感。而且即使戴上手套，手腕的汗還是會沾濕書籍，讓文本二度受傷。

從陌生到熱愛，徐美文一步步地瞭解古文獻的重要性，也希望能藉著自己的技能為文獻傳承盡一份心力。不過談及現實問題，台灣書籍修復師的就業市場的確比較小，目前台灣大約只有20幾位修復師，想要結合志業謀生並不容易，國外的市場相對來說比較廣。即使無意投身這個行業，徐美文仍鼓勵大眾對這項技藝有更多認識。「我想保留紙張歷史的痕跡，保留歷史留給我們的老舊味道。」她以自己的職業為榮，更希望能藉此傳承古典文獻，讓後代子孫手中的書籍、文物依舊完整無缺。

臺灣圖書醫院：新北市中和區中安街85號（國立臺灣圖書館）