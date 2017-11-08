熱愛台灣野溪瀑布 老外驚見尖石後山「垃圾瀑布」

來自美國的冒險家李小飛4日在臉書貼出一段短片，指從新竹尖石鄉後山的泰崗部落通往司馬庫斯部落唯一的聯絡道路上，遭棄置了大量的垃圾。（圖擷自Follow XiaoFei 跟著小飛玩臉書）

2017-11-08 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕不少國外觀光客在來台旅遊後都會透過臉書或IG分享台灣美景，其中一名來自美國的冒險家也因常在臉書分享台灣各地的大小野溪瀑布而爆紅，但他近日貼出的一段影片指出，在通往「上帝的部落」司馬庫斯的道路上遭棄置大量垃圾，形成另類的「壯觀瀑布」，讓看到的網友都怒批太扯。

來自美國北卡羅萊納州的冒險家李小飛（Asher Leiss）常在臉書分享台灣各地的瀑布之美，不過他4日在臉書貼出一段短片，指從新竹尖石鄉後山的泰崗部落通往司馬庫斯部落唯一的聯絡道路上，遭棄置了大量的垃圾，滿地隨處可見飲料罐、蔬果，甚至還有大型家具、一包包的家戶垃圾等，而「垃圾瀑布」的下方就是溪流，李小飛希望外界能好好重視這項問題。

該文PO出後引發許多網友分享，並紛紛留言批評「好惡劣，太沒公德心，希望能趕快被抓到」、「中華冥國最美的風景」、「美麗的山就這樣被沒公德心的人給破壞了」、「長久以來一直都是這樣了。想不透登山者為何左手驚呼山有多美…右手就把垃圾給放下。」甚至還有人指出「你應該去竹東的垃圾堆積場看看，一路從山坡流下水庫……」

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來自美國北卡羅萊納州的冒險家李小飛常在臉書分享台灣各地的瀑布之美。圖為屏東縣霧台鄉的飛龍瀑布。（圖擷自Follow XiaoFei 跟著小飛玩臉書）