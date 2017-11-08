王浩一、劉克襄合體開講 從舌尖上滋味認識新竹歷史

北埔的蕃薯餅，是金鐘得主兼美食評論家王浩一很想跟聽眾分享，新竹縣台3線沿線代表性的美食與在地歷史記憶。（記者黃美珠攝）

2017-11-08 19:54

［記者黃美珠／竹縣報導］人們刻板印象暮氣沉沉、專用以典藏史料的新竹縣史館，最近竟跟美食搭上邊！新竹縣政府文化局以「來趣縣史館」為題安排「體驗、闖關、探索、竹縣漫遊」等4大客家文化體驗活動，26日還找金鐘獎主持人王浩一、劉克襄一起以「跟著浩克漫遊竹縣」為題開講，要透過大家舌尖上的味道，一起去認識新竹在地的故事。

王浩一今天搶先跟鄉親見面替這個講座造勢，他說，這不僅是他跟劉克襄一起拿到金鐘獎之後的首度合體開講，也是他們2人在桃竹苗4縣市第1次跟縣市政府合作，用齒頰內的回憶，去追尋這些美味誕生地的歷史。

王浩一說，他這次開講的主題會以目前台灣最夯、最被討論的「浪漫台3線」為主軸，帶著大家用台3線沿線兩側的美食，去看在地發展的歷史軌跡。

他說講到新竹台3線，第1個想到北埔的蕃薯餅，但沒料到在場的新埔鄉親立刻捧上新埔用石柿做的柿餅，才剛讓他讚不絕口，立刻又有人端上新埔醃腸，彈牙得讓他懊惱怎麼沒能早一點品嚐到它的獨特滋味。

縣府文化局認為歷史是活的、有溫度的，所以從10月中起到本月26日為止，就透過安排「體驗、闖關、探索、竹縣漫遊」等4種客庄文化體驗工坊的活動，翻轉大家對縣史館的既定印象。

除了前述將在26日下午2點登場的「跟著浩克漫遊竹縣」，2位金鐘得主合體的美食故事及其背後歷史的分享，25日下午1點半在新瓦屋客家文化保存區的風味新竹文化節，也將有限額40名的縣史館體驗手做活動，提供現場報名參加。

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