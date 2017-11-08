國際技能賽平面設計 台灣睽違24年再奪金

黃于貞奪金作品「台灣八家將」。（記者蘇福男翻攝）

2017-11-08 19:36

〔記者蘇福男／高雄報導〕樹德科技大學視覺傳達設計系4年級同學黃于貞參加今年國際技能競賽，以「台灣八家將」作品勇奪平面設計職類金牌，也是台灣睽違24年後再度奪金。

國際技能競賽每2年舉辦1次，是全球規模最大的技能競賽，有「技能界奧林匹克」之稱，今年計有58國、1258名選手角逐51個職類競賽，規模及參賽人數均為歷屆之最。

台灣歷經分區、全國賽，遴選出47名國手參加42個職類競賽，總計贏得4金、1銀、5銅、27優勝，獲獎數共37面，獲獎率高達88%，其中，平面設計職類睽違24年再度奪金。

黃于貞表示，此次競賽改變慣例，每個題目都是當場公布，並抽籤決定翻譯員，4天競賽分4個模組；前3天分別為CIS企業識別設計、編輯設計、包裝設計；第4天的模組最特別，是為了因應平面設計趨勢將漸減少印刷、轉向數位出版，是一項測試新媒體的表演賽，且不列入排名計分。

作品由30個國家選手分組進行編輯電子書及提報，其中有一項是30個國家選手各拿到一個模板，分別設計與自己國家相關圖騰字樣，再集結成一個worldskills logo，非常有趣，促進各國選手交流機會，也開啟自己的不同視野。