新北部隊服務到家進補 國軍暖胃又紓壓

2017-11-08 19:38

〔記者葉冠妤／新北報導〕立冬雖然熱到流汗，但「新北部隊服務到家」今天開進陸軍關渡地區指揮部，除安排資深視障按摩師替國軍紓壓按摩外，更特別精心烹調暖冬適合的「清補」藥膳，讓400位國軍弟兄進補、紓壓。

新北市民政局兵役勤管科長賴小萍表示，雖然時序已經「立冬」，但天氣仍忽冷忽熱，因此特別邀請新北市中藥商業同業公會理事長王榮南，調配適合四季的藥膳食補，讓國軍弟兄吃得快樂、吃出健康。

王榮南說，入冬進補是要為冬天及隔年做好準備，昨天「立冬」卻遇上秋老虎，氣溫炎熱，可見過去的冬令進補習俗不見得完全適合現代人，這時以清補方式烹調的「藥燉排骨」就是十分適合的養生藥膳，不僅清熱涼血促進血液循環、增強免疫力，同時還可紓解弟兄們長期操練後的腰痠背痛。

另外，王榮南還說，天冷時或體質虛寒的人，藥方可再加入熟地黃、肉桂、紅棗、薑、米酒與麻油等食材，並按壓內關穴、足三里穴、湧泉穴等穴位，或按壓合谷穴及每根腳趾、手指等部位，可促進末梢血液循環，使全身發熱，改善手腳冰冷及畏寒的症狀。

現場參加活動的鄭元豪中士表示，今天的紓壓按摩還有穴位養生觀念非常受用，對於放鬆筋骨很有幫助，還有特別加菜的藥燉排骨，香氣四溢，湯頭濃醇回甘，排骨則肉質軟嫩，肥瘦適中，許多弟兄都忍不住一口接一口。