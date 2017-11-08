國際漫遊消費爭議再起 NCC：已有3項管制規範

2017-11-08 19:18

〔記者吳柏緯／台北報導〕國際漫遊上網衍生的消費爭議再起，消基會呼籲國家通訊傳播委員會（NCC）應要求業者主動關閉國際漫遊功能，否則衍生費用由業者吸收。對此NCC表示，相關的管制規定已於4年前上路；台灣電信產業發展協會則強調，國內電信業者的國際漫遊都預設關閉。

消基會今天指出，遠傳電信與台灣大哥大兩家電信業者的國際漫遊服務未預設關閉，造成部分用戶在不知情的情形下，手機傳輸數據，進而衍生額外費用。主管機關NCC應要求業者主動關閉，避免類似情形再度發生。

NCC平台事業管理處副處長梁溫馨指出，NCC在4年前就對漫遊費相關事項制定3項規範，要求電信業者在用戶出國時，上網漫遊預設值是關閉，需事前提出申請才可開通；漫遊的費用上限為5000元，若使用超過3500元應主動通知；漫遊服務相關規定都需清楚告知用戶，取得同意後才可開啟。

梁溫馨指出，NCC也都已要求業者在合約中載明相關事項。針對消基會指出的情況需進一步了解，才能釐清詳細情形。

被消基會點名的遠傳電信也透過聲明稿澄清，漫遊數據服務預設值皆為「關閉」，不過確實可能因手機本身資料自動更新或開啟定位功能，而產生微量漫遊費用，是全球電信商都可能面臨的問題。遠傳說明，針對這類微量傳輸將自動過濾不出帳，並由遠傳吸收。

台灣電信產業發展協會則說明，目前各家電信業者的漫遊設定均依NCC規定，若用戶出國無需使用漫遊上網服務，建議勿申請開通漫遊上網。