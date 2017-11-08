消弭偏鄉數位落差 NCC補助8億建高速寬頻

2017-11-08 19:00

〔記者吳柏緯／台北報導〕目前台灣部分偏鄉地區的寬頻速率僅12Mbps，不但成為資訊傳遞的限制，包含醫療、教育資源也無法普及，形成數位落差。國家通訊傳播委員會（NCC）今通過「普及偏鄉寬頻接取基礎建設補助作業要點」，以4年計畫，共投入8億元，提升偏鄉網速，落實1G到鄉、100M到村，預計超過400個偏鄉受惠。

NCC發言人翁伯宗表示，「普及偏鄉寬頻接取環境計畫」為前瞻數位計畫的一環，預計投入8億元預算，以「政府出一半、業者出一半」作為誘因，提升業者在偏鄉建置高速寬頻設備意願。盼從今年開始，在四年內能讓偏鄉地區的通訊品質和寬頻速度都能大幅提升。

翁伯宗指出，目前台灣偏鄉的固網寬頻服務涵蓋超過96%，然而寬頻速率只有12M，對於醫療、教育等資源傳遞並不便利。透過提升網速，不但能使偏鄉上網更加便利，同時還能消弭偏鄉醫療、教育與城市的落差。

翁伯宗舉例，偏鄉民眾可在當地的衛生所進行初步的診斷，並將資料傳到城市中的大醫院，醫生藉由傳輸的資料判讀民眾的病情，如此一來不須長途跋涉也能得到較好的醫療資源；偏鄉的兒童也可以穩定的網速進行遠距教學，並獲得較多元豐富的資訊。

根據NCC規劃，從今年年底開始執行「1G到鄉、100M到村」的計畫，全台共有61個鄉與超過350個村因此受惠，預計在2019年能執行完成。