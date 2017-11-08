高層划龍舟死算殉職？鄉民：基層消防員撫卹不公

2017-11-08 20:04

〔即時新聞／綜合報導〕日前新竹縣年僅21歲的消防員林永軒在參與打火任務中不幸身亡，不料卻被消防署定義為「因公死亡」而非「因公殉職」，引發眾怒。網友在批踢踢上指稱，高層車禍死亡、甚至練划龍舟時休克身亡都被認定為「因公殉職」，相反地基層不論是救人摔死、遭蜜蜂螫死都只算是「因公死亡」。有網友表示：「官的命是人命，基層的命...？」

日前消防署遭披露的公文註明「林永軒因公死亡」，用詞並非「殉職」，引發基層消防員譁然。鄉民認為，依照《公務人員撫卹法》，「因公死亡」與「殉職」最大的差別就在於撫恤金，殉職最高可領到約2000萬元，如果被認定是因公死亡頂多只有約1400萬元。

鄉民指稱，「殉職」須符合：執勤職務時已有危難事故發生、執勤職務現場是高度可能死亡環境，以及明知有生命危險仍奮不顧身等3要件，如果只是在執勤職務時喪生，而沒有符合3要件，都僅屬「因公死亡」。

不過，有鄉民質疑，看似嚴格的判定條件，卻出現了「服務處副組長練習划龍舟休克死亡」以及「政風室主任出外辦公發生車禍意外身亡」都被判定成是「因公殉職」，「政風室主任、服務處副組長因公死亡才能叫因公殉職？基層隊員跟小隊長因公死亡就真的只是因公死亡？」

發文的鄉民表示，台灣僅有1萬4000名消防員，不過14年來卻折損了43員。文章留言中還譏諷政府，根本是以職等判定殉職標準；甚至有鄉民說「以後都不要衝了！根本浪費生命！」