彰化有條「王寶釧路」 苦守寒窯18年才動工

2017-11-08 19:00

〔記者劉曉欣／彰化報導〕苦守寒窯18年終有成！洋仔厝溪堤岸道路早在18年前就完成用地徵收，在歷經多年分段開工下，今天終於等到了台17線到人和橋前的路段開工典禮，目前就剩下人和橋兩端的「最後1公里」動工，就可完成彰北快速聯絡道路，方便用路人往來中山高速公路彰化交流道、台19線、台17線與台61線。

彰化縣長魏明谷在致詞時表示，「路開到那，經濟就發展到那」，洋仔厝溪是北彰化重要水系，從彰化市往下游流經秀水鄉、和美鎮，在鹿港鎮台17線西側出海，運用水系打造堤岸道路，採取分段爭取經費來建設，建構北彰化生活圈重要交通路廊。

立委王惠美上台指出，今天動工的路，可以說是「王寶釧路」，因為土地徵收了18年，歷任3位縣長，才終於要動工了，真的是「苦守寒窯18年」，明明在104年獲得中央核可，卻拖到今天才舉行動土典禮。

鹿港鎮長黃振彥強調，這條路歷任過3任縣長，直到縣長魏明谷上任，才突破困難，讓頂番婆聚落終於有條便捷交通。

縣議員凃淑媚強調，洋子厝溪堤岸道路是彰化西北角東西向交通要道，今天開工後，就剩下人和橋兩端還沒開闢，這是非常重要的「最後1公里路」，這段路沒開通，「就好像脖子被人掐住一樣」，道路無法暢通。

工務處長林漢斌強調，洋子厝溪堤岸道路在民國88年進行土地徵收，全長不到10公里，北岸拓寬15米道路，南岸拓寬為12米道路，由於拓寬工程經費龐大，因此向中央分段爭取經費來闢建，並優先從阻力較小、不必拆除民宅路段來做起。

林漢斌表示，「洋仔厝溪堤岸道路第一標北岸工程」，工程經費為3.4億元，預計後年2月完工，全長3.3公里，寬度15米，並會新建鋼構橋樑作為迴轉車道；這段道路完工後，全線就剩下人和橋兩端，長度大約為1.2公里尚未進行拓寬，目前正在進行可行性評估，因為預定路線上有民宅，還要進行溝通協調。

有關道路開工經費，立委王惠美質疑在前年就已經核可補助，卻遲到今天開工，林漢斌指出，還要辦理地上物補償與設計等相關作業程序，並無拖延一事。