德安社區巷道如迷宮 發展協會自製「鬼打牆地圖」！

趙順雄笑稱德安社區的地圖有如「鬼打牆地圖」。（記者翁聿煌攝）

2017-11-08 19:00

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區安坑的車子路，巷道有如迷宮，走進去卻找不到出來的方向，讓外地人視如畏途，在地的德安社區發展協會理事長趙順雄與志工們深入研究後，為社區製作車子路八卦庄園的「鬼打牆地圖」，詳細介紹當地的人文歷史由來，成為新店社區主題導覽的典範。

安坑的車子路建村於清乾隆末期，來自漳州的黎、林、賴3姓家族到此開墾，種植茶葉，成為當地的重要產業。到了後來，整個山坡地的茶園被林本源家族收購，吸引許多農戶來此向林家租地種茶，於較平坦的山腳下台地搭建房舍，漸漸形成當今車子路庄。

畫說安坑「車子路庄」歷史軌跡

趙順雄說，車子路地名來自日治時期，在庄前建一條約3尺寬的馬路，是供「里阿卡」（人力拖車）通往柴埕走的路，所以庄名叫「車子路」。如今安坑地區逐漸開發，近年耕莘醫院安康院區進駐，外頭又有筆直寬闊的安一路行經，也是安坑輕軌的行走路線，發展不可同日而語。

趙順雄說，身為車子路社區的後代，看到都市化的發展逐漸影響到車子路庄的原貌，因此，社區發展協會有使命感地，把社區的歷史軌跡研究、保存，車子路庄內巷道蜿蜒崎嶇，叉路內還有叉路，尤其早年建築依地形高低，都同一式紅磚瓦房，外人進入庄內若無人指點，很容易就迷路，因此，車子路庄又稱為「八卦庄園」，發展協會也戲稱繪制的社區地圖為「鬼打牆地圖」！