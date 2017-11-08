提升文資修復水準 中市議員催生文資建材銀行

2017-11-08 19:06

〔記者張菁雅／台中報導〕為提升台中市文化資產修復水準及保存，市議員王立任、陳世凱今天建議市府成立「文資建材銀行」，未來可以收受舊建物拆除時遺留的建材，整理後再利用做為其他古蹟、歷史建築及其他老屋修繕之用。文化局則表示，已規劃在大里區設置文資建材銀行，明年將追加500萬元預算辦理，預計明年底完工。

王立任指出，許多舊建築在拆除時，因為沒有文化資產身份，不會受到特別重視，但舊房子有很多優良的建材可以回收再利用，過去都在拆除過程中被摧毀，十分可惜，台南市在今年7月成立文資建材銀行，專責保管舊建材，當古蹟、歷史建築需要修復時就能夠找到適合的建材。

王立任和陳世凱指出，成立建材銀行所需經費不多，大約只需300至500萬元，卻對文化資產保存有極大助益，市府不論能否爭取到中央補助，都應明年成立文資建材銀行。

文化局指出，文資建材銀行預計將設在大里區歷史建築「台中支局葉煙草再乾燥場建築群」的一棟桶菸倉庫，面積約527坪，明年將追加500萬元預算，辦理簡易結構補強、水電修繕、保全設置等，預計明年底即可完工收受資材，完工初期先由文資處協助管理，文資處會同步研擬資材進出倉儲管理機制，或委外管理，讓資材銀行營運更加完善。