彰縣府只幫一半農民繳水井水權費？議員轟作法怪怪的

2017-11-08 18:42

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣合法登記的農田水井有12萬8232口，縣府編列明年度總預算案，編列農民水井水權費用，卻只有6萬7150口井，使得6萬1082口水井變成「幽靈水井」，有虛列預算之嫌，作法奇怪。

為了有效防治地層下陷和管理地下水源，中央規定地方依照水利法，輔導農民申報納管水井，從申報同時，每一口井農民須繳交2700元水權費，農民聽到還要繳錢就不要被納管，縣府權宜之計，改由縣府編列預算，幫農民繳納第1次取得合法水井權狀的水權費用。

議會今開定期會，縣議員江熊一楓質詢指出，明年就要選舉了，縣府幫農民繳水權費，減輕農民負擔、討好農民，既然要幫就該幫到底且一視同仁，預算要全額編足，怎能只編一半？

江熊一楓表示，縣府要讓農民免費使用水井水源，免繳水權費，出發善意，但每口井約3到5年時間就要重新換權狀，每次換權狀需繳納水權規費，農民使用水井長長久久，明年第1次免繳水權費，第2次甚至第3次是不是都免繳，還是只有第1次由縣府幫農民繳？制度要連貫永續，前後不一會衍生爭議。

她建議，縣府應向中央爭取統一都不用收取水井換權狀的費用。

對此，水利資源處長陳詔慶表示，水權收費與水利法水權登記收費標準有關，要免收水權費需修法才行，縣府現階段配合水利署納管水井輔導合法化既訂期程，於106年到109年間逐年分區完成合法化作業，今年農民反彈暫停受理，縣府估算1年可完成核發權狀的件數，約6萬7150口，所以才編列約1.8億元歲出預算，如果一次編足，總額3.46億元，財政負荷不了。

陳詔慶指出，縣府幫農民出錢，全國就彰化縣和雲林縣作法一致，雲林縣明年同樣編列1.8億元，地方政府幫農民繳水權費，與選舉毫無關係，用意希望落實地下水有效管理。