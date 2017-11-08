桃園「水鳥樂園」 規劃生態教育亮點

橫跨大園區、觀音區的許厝港濕地，分2年施作的木棧道已經完成。（記者陳昀攝）

2017-11-08 18:37

［記者陳昀／桃園報導］桃園市大園區、觀音區的許厝港濕地已公告為國家級重要濕地，面積廣達961公頃，海岸線長10.5公里，是全國最大的濕地，市府分2期修建總長108.9公尺的木棧道，今天完工啟用，市府明年起分3年施作相關設施，要將這處「水鳥樂園」打造新的生態教育亮點。

桃園市長鄭文燦表示，市府以3年為期，編列3.3億元進行相關規劃，第1年進行濕地及魚塭生態復育，並施作濕地公園、潮間帶環境教育步道、入口意象、導覽牌等基本設施；第2年預計修整自行車跨橋、遊客中心等大型設施；第3年則規劃延伸自行車道，執行過程中農業局會滾動式檢討，納入在地居民的提議，完成各式導覽設施。

鄭文燦指出，104年內政部營建署公告許厝港濕地為國家級重要濕地，濕地面積達961公頃，海岸線長達10.5公里，從大園區老街溪至觀音草漯地區，是全國最大的濕地，目前正推動復育計畫，以不變更地形、地貌為原則進行，也已將該計畫提報內政部營建署審查核定。

他表示，許厝港濕地經國際鳥盟評定為重要野鳥棲地（IBA），每年約180多種候鳥經過，有「水鳥樂園」之美譽；許厝港濕地內具豐富的紅樹林生態，擁有茂盛的水筆仔、招潮蟹、彈塗魚等潮間帶生物，市府採取環境友善、相容、耐鏽蝕的最低干擾工法建置紅樹林木棧道，成為大園生態教育的亮點。