烏日國中沒室內活動中心 師生擔心空污問題

中市烏日國中沒有室內活動中心，市議員爭取設立，避免受空污及天氣而影響到孩子的活動。（記者蘇金鳳攝）

2017-11-08 19:20

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市烏日國中沒有室內活動中心，但很多市區學校不但有活動中心，還進入二期興建工程及整修工程，市議員陳世凱表示，沒有室內活動中心，除了一旦碰到大風雨，無法使用的問題外，烏日國中旁還有焚化爐，師生都擔心空污問題，因此希望市府能儘早興建室內活動中心。

教育局長彭富源表示，對於市議員的建議，會列入年底會勘計劃，來排入預算審議的次序，儘量幫議員所指的學校爭取資源，提供給原縣區的學生優質的上課環境。

台中市教育資源分配相當不公，市議員陳世凱表示，原市區有好多學校已在進行第二期活動中心的工期及整修，但是位在烏日的烏日國中卻沒有活動中心，只有「風雨操場」，在戶外籃球場上蓋上簡單遮雨遮陽的屋頂，但若是一旦碰到大雨及大風，球場根本無法使用，若有室內活動中心及體育場，孩子就可在室內運動，不受風雨影響。

陳世凱表示，烏日國中是座相當有潛力的學校，目前烏日榮泉、三和兩里，0至6歲的幼兒成長率是大台中的模範里，而20至40適婚年齡人口，也是名列前茅，這兩項數據都代表未來烏日高鐵特區，會有相當大的就學需求。他認為，烏日國中就在高鐵特區旁邊，應該先把硬體設備做好、做足，才能因應未來大量的就學人口。

陳世凱表示，烏日國中與鄰近的烏日國小屬於同一個學區，然而烏日國小卻有一座兩層樓的活動中心，許多學子升學到烏日國中後，卻得面對校園硬體設備上的落差，造成目前許多家長寧願讓孩子就讀光德國中或是私立的明道中學，主要原因就是烏日國中的硬體設施，比不上這兩所學校。

陳世凱表示，望教育局能在儘早興建室內活動中心，讓孩子的運動，不必受天氣影響。

烏日國中校長王怜瓔表示，烏日國中就位在烏日焚化爐旁，孩子只要打球投籃，就可看到大煙囪矗立在前，現今空污如此嚴重，還有很多電塔，希望教育局能在烏日國中興建室內活動中心，不但不受天氣影響，而且在空污嚴重時，孩子可以在活動中心運動，不會吸到髒空氣。