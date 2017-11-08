明新科大「新南向」招收越南學生 警教戰人身安全

2017-11-08 18:21

〔記者廖雪茹／新竹報導〕明新科技大學開辦「國際學生產學合作專班」，今年招收230名越南籍學生，預計4年內將引進千名越南學生。為了避免國際學生因語言不通、法令不熟，容易成為歹徒覬覦的對象，新竹縣政府警察局昨天與明新科大攜手宣導人身安全。

活動由警察局外事科、竹北分局及山崎派出所，就交通安全、反竊盜、反詐騙、新型態毒品、人口販運及外籍人士緊急救助資訊等議題，以有獎徵答進行互動；明新科大校門口車水馬龍，交通安全尤顯重要，警方特別叮嚀外籍學生們注意校園周邊環境。

此外，台灣人口販運被害人多為東南亞籍人士，警方提醒學生，若遇有緊急危害但語言不通，應立即通報學校越南學生事務聯繫窗口，或打勞動部1955人口販運案件通報專線，專線提供24小時越南語、印尼語及泰語等翻譯服務。

明新科大說，響應「新南向政策」與越南加深雙邊合作，今年招收230名越南學生，第1年主要學習語言，接下來2年學習專業科目，最後1年實習。校方將持續擴大招收越南學子，預計4年內將有上千名越南學生在明新科大就讀。

新竹縣警察局局長張榮興說，相關犯罪研究顯示，移民者較容易成為不肖分子覬覦的標的；國際學生年紀輕，語言不通、法令不熟，警方將持續與校方合辦宣導活動，希望提升學生的自我安全保護意識。