東海大學宿舍不只睡覺上網 變身藝廊、創業村

東海大學顛覆學生宿舍功能，不再只是睡覺或上網，變身「藝術村」等10大主題村，幫助學生學美感甚至創新創業。（記者蘇孟娟攝）

2017-11-08 17:56

〔記者蘇孟娟／台中報導〕學校學生宿舍不再只是睡覺或上網的地方！

東海大學在學生宿舍打造10大主題村，由學校教師認養當「村長」，學生宿舍變身「藝廊」、「國際村」，學生可以在宿舍學美感、語言甚至創新創業等知能，學生放學後的校內宿舍生活，也可以多彩多姿。

東海大學校長王茂駿是東海校友，昔日學生時代曾有3年住學生宿舍，他說，當年在宿舍除了跟同學切磋功課，他甚至學會彈吉他，還組團參賽，迄今仍記得昔日豐富的宿舍生活。他認為，只要善用住宿時光，就能獲得與白天上課不同的經驗。

東海學務長羅文聰也說，學生停留在宿舍的時間，遠比上課待在教室的時間長，學校思考如何幫助學生在宿舍時不光只睡覺或上網，而能有更多學習體驗，這學年起嘗試在宿舍區打造「10大主題村」，邀請學校教師認養當「村長」，規劃課程及活動，幫助學生課後學習、成長。

包括融合多元文化學習的「國際村」、發展創意跨領域學習的「創新創業村」、推動人文美感教育的「藝術村」、深化服務學習理念的「亨德村」、追求真理活在愛中的「路思義村」、育成謙謙君子的「學而村」、落實生活教育的「博雅村」、形塑新東海人的「東海新村」及以落實愛、關懷與信任的「SOAR House」、「LOVE Home」等等，各有學習主題內容，採開放式讓學生自由參與。

羅文聰舉「藝術村」為例，宿舍變身「藝廊」，在各樓層宿舍走廊懸掛160多幅學生創作的作品，一樓交流室辦學生畫展，戶外更邀知名藝術家展大型裝置藝品，讓宿舍變得很藝術。

羅文聰說，當年他唸高中時，美術課都被借去上數學課，沒有機會接觸藝術涵養，出社會後甚至不敢走進畫廊；把宿舍變藝術村，有助學生從生活中感受美學，養成專業學習之餘不同的素養。

他指出，其餘主題村另推出包括導讀孝經、更有創新創業課程等，目前全校宿舍共有5200個床位，已有超過2000床位納入10大主題村範圍，學生除了自己居住的主題村，也能跨村參與活動。

住在藝術村的美術系大一生黃梓宣稱讚說，初住進宿舍時，對宿舍灰撲撲的牆面感覺沒有活力，如今改造成藝術村，讓他備感視覺豐富，他的創作更應邀在一樓展出，沒想到住宿竟能成就他個人首展的經驗。

去年畢業的楊鈺鋒慕名重返宿舍區，對於宿舍變「畫廊」，直說宿舍變得好有氣氛，感受都不一樣了！