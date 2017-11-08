悉心照料97歲老母親 嘉義縣金婚夫妻獲獎

2017-11-08 17:36

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣張名慎、張林銀花夫妻結縭53年，悉心照料97歲老母親張許務，2人更熱心公益，分別投入宮廟、家政班志工行列，經財團法人和諧孝悌文教基金會考評，獲選今年全國唯一「金婚孝悌楷模」。

張名慎（74歲）、張林銀花（71歲）夫妻住在竹崎鄉復金村，2人在民國53年結婚，育有1男4女，子女均成家立業，惟長子在30歲時因車禍死亡，是他們最大遺憾。

張名慎表示，平時外出務農，仰賴妻子在家照料母親，母親因篤信佛教，太太每日不間斷烹煮葷、素2種料理，滿足家庭成員飲食需求；張林銀花說，與先生雖出身鄉村，但了解為人子女一定要克盡孝道，婆婆至今耳聰目明，早晨還會在庭院散步，「看到婆婆身體健康，就是子女最大的安慰。」

對於鄰里稱讚張名慎、張林銀花夫妻相當恩愛，幾乎不吵架，張名慎謙虛地說，自己的原則是大事化小、小事化無，夫妻一定要體諒對方，否則「互相大小聲」，無助夫妻關係。

和諧孝悌文教基金會董事吳通本說，全國金婚孝悌楷模遴選資格，除了夫妻必須結婚超過50年，父母也至少有1人健在，且有孝行事蹟；張名慎、張林銀花夫妻學識雖不高，卻能以身作則，事親至孝照料老母親，獲獎實至名歸。

復金村長劉國輝說，張名慎、張林銀花夫妻將受邀參加17日上午復金村辦的重陽餐會，接受眾人恭賀。