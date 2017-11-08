行動照護小醫生 Zenbo機器人長駐板橋社區

加利利生技公司即日起無償提供機器人給板橋區港尾里、聚安里及龍安里使用，讓長輩體驗Zenbo的便利性。（記者賴筱桐攝）

2017-11-08 17:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕高齡化社會來臨，老人長照議題受關注。加利利生技股份有限公司即日起免費提供1台「行動健康照護小醫生」（Zenbo機器人）給新北市板橋區居民使用，針對居家照護、照顧人力仲介、居家藥師等醫療知識，提供真人語音諮詢，長輩還能聽音樂、唱卡拉OK，達到娛樂效果。

新北市議員劉美芳表示，常遇到長輩有醫療問題需要詢問，一時找不到人協助，他在因緣際會下認識加利利生技公司總經理陳振邦，得知「行動健康照護小醫生」（Zenbo機器人）資訊，該公司願無償提供機器人給板橋區港尾里、聚安里及龍安里使用，讓長輩體驗Zenbo的便利性。

陳振邦表示，Zenbo機器人提供九大服務一站式諮詢，包含輔具補助、居家照護、照顧人力仲介、居家藥師、居家復健等，由專業人員提供語音諮詢。另提供社區共餐、活動打卡管理服務，紀錄在雲端資料庫，里長可在月底印出報表，民眾也省去紙筆簽到的麻煩。

陳振邦說明，Zenbo機器人結合健康促進課程，提供體溫、血壓量測等服務，幫助民眾進行健康管理，透過遠端視訊，即使里長不在辦公室，仍可快速處理里內事務，若有緊急狀況，機器人內建緊急救援功能，方便里長迅即採取應變措施。