櫻木平交道爆紅 民眾拍坐軌照小心挨罰

今天是週間平日，仍有民眾慕名而來拍照。（記者王秀亭攝）

2017-11-08 17:28

［記者王秀亭／台東報導］台東太麻里站平交道因激似日本卡通「灌籃高手」經典畫面而爆紅，每天都有遊客慕名而來，假日人潮多，不僅造成當地民眾進出不便，還有遊客或站或坐地在鐵軌上拍照，鐵路警察局知本派出所1年來已開出近50張勸導單。

「平日還好，假日人車多到會霸占整條道路。」附近居民表示，櫻木平交道是進出部落的主要道路，遊客常拍到忘我，還有民眾不顧自身安全走上軌道拍照，上網搜尋都能看到好多在櫻木平交道的坐軌照。

鐵路警察局知本派出所長吳永輝指出，從去年10月起，員警會在假日人潮集中時段值勤，若有走上鐵軌拍照者會開勸導單，迄今已開出近50張，若再犯會依鐵路法第70條開罰1萬至5萬元罰款。

至於民眾將站或坐在鐵軌上的照片PO網，吳永輝表示，若查出真實身分並通知到所說明後，會直接開罰，目前民眾身分仍在追查。

台鐵台東站長楊舜安提醒，在鐵道路線內逗留非常危險，目前火車時速近100公里且音量小，常因民眾違反規定，造成人員傷亡或無法彌補的遺憾，遵守規則是保護自己，更讓大眾行的安全不受影響。

台鐵太麻里站附近的平交道場景，激似日本卡通灌籃高手的景點畫面。（記者王秀亭攝）

為避免民眾誤闖鐵軌，鐵路警察局已經在櫻木平交道旁設置告示牌。（記者王秀亭攝）

由於櫻木平交道容易接近，不時傳出有民眾忽略自身安危，走上鐵軌拍照的情況。（記者王秀亭攝）

在臉書搜尋櫻木平交道，就能找到遊客坐軌照。（取自網路）