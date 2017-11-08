環署：首波減碳目標 2020年較2005年少2％

2017-11-08 17:22

〔記者楊綿傑／台北報導〕2017聯合國氣候變遷會議（COP23）在德國波昂召開之際，環保署今也提出第一期溫室氣體階段管制目標草案，設定2020年溫室氣體排放較2005年減量2%，並採先緩後加速，到2030年時則較2005年減量20%，後續將每5年檢討相關目標內容，草案後續將辦理公聽會。

台灣於前年自主宣布訂定減碳承諾，訂出2030年較2005年減量20%、2050年較2005年減量50%，不過昨天卻遭環團質疑，以去年排碳量來說，減碳竟然越減越多，顯示相關作為需要再檢討，並將原因歸向燃煤發電，要求政府進一步提出減煤路徑。

根據中華民國國家溫室氣體排放清冊報告內容，基準年2005年的溫室氣體排放總量是287.956百萬公噸，2020年減排放量2%就相當於260.717百萬公噸。環保署表示，擬定的管制目標草案，將會要求減量責任必須由我國能源、製造、運輸、住商、農業及環境部門共同承擔，雖然在能源轉型過渡期內，能源部門可能增量，但該部門仍須致力達成電力排放係數階段目標。

6大部門的減碳目標包括，能源部門2020年再生能源設置量為1萬875MW，發電量為252億度；製造部門2020年能源密集度較2005年下降43%；全國公共運輸運量2020年較2005年成長7%以上；住商部門要將公部門建築用電效率2020年較2005年改善5%；農業部門要提升有機及友善耕作面積，2020年達1萬5000公頃；環境部門就全國污水處理率2020年度達60.8%。

對於第一波僅減量2%，環保署副署長詹順貴表示，先前情境跟現在情境不同，因為新政府設定非核家園，且核一兩部機組、核二一部機組都停了，與前政府設想的情況已經有所不同，依照現實考量訂出這樣的減碳過程，到2021年綠能逐漸提升之後，就會加速趕上原來的目標。