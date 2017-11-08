「老薑爺爺」30年種薑故事 廣設科學生開發出人氣商品

以「老薑爺爺」為主角，所設計的「薑是老的辣」束口袋、碗筷等生活好物。（記者黃美珠攝）

2017-11-08 17:19

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣私立義民高中廣告設計科3個班共144名高三學生，他們把課堂中所學的商品設計概念，分組、選定19個在地的小人物，替這些看似不起眼的主角做系列的商品或形象設計，間接也牽引出這些就發生在你我之間的溫馨故事。這些有溫度的商品設計成果，即日起到26日以「新人講」為名，在新竹縣立美術館內展出。

這19個在地的小人物當中，近年廣受社會關注和支持的新竹縣橫山鄉「老薑爺爺」詹三出也在列。

義民高中廣告設計科高三學生：徐琬婷、李咏倪、彭敬亭、蔡如雲、吳進宏、葉玟慧、吳欣芸、周哲宏、以及姜威宇9人用「薑是老的辣」為題，以老薑爺爺為主角，把他跟他所種了30多年老薑的故事，透過所學化為真實商場上讓人心動的實際商品。

他們說，不管人類已經走過多少難關與旅途，但是碰到重大挫折仍然會徬徨無力，他們希望把老薑爺爺堅強不喪志的精神，藉由薑是老的辣來感染眾人。

這批年輕學子以老薑爺爺的臉部形象設計束口袋，也以老薑本身是食材的特色，開發老薑碗、筷、糖塊、甚至是手工皂等生活好物。

最讓人驚豔的就是他們讓老薑爺爺「返老還童」，開發出一系列Q版、「荷鋤小子」造型的年輕版老薑爺爺插畫貼紙，使得進場觀眾驚呼連連，忍不住詢問「哪裡可以買得到？」

老薑爺爺本人和家人今天看到了實際的學生設計成果也很滿意，甚至也在思考，確實可以藉由這樣的包裝和設計，讓賣老薑的生意有不同的方式。

以「老薑爺爺」為主角所進行的商品設計成果。（記者黃美珠攝）

「老薑爺爺」詹三出（中）也是義民高中廣告設計科學生創作的主角之一 。（記者黃美珠攝）

「薑是老的辣」系列手工皂。（記者黃美珠攝）

「薑是老的辣」系列手工薑糖禮盒。（記者黃美珠攝）

幾個年輕女孩看到Q版的「荷鋤小子」造型老薑爺爺忍不住都尖叫「好Q啊！」（記者黃美珠攝）