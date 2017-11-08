全球「好睡機場」 桃園機場排名亞洲第6

2017-11-08 16:57

〔記者陳宜加／台北報導〕國際旅遊網站「好睡機場（Sleeping in Airports）」公布今年網路調查排名，桃園國際機場獲得亞洲最佳機場第6名，旅客認為桃園機場「氣氛很輕鬆，員工樂於助人，許多有用的設施。」

全球前3名依序為新加坡樟宜機場、韓國仁川機場、日本東京羽田機場。網友評論，走在桃園機場的各個登機門之間，每個登機門都有不同的主題候機室，展示台灣文化的各個面向，甚至還可以來場書法體驗。

桃機公司指出，桃園機場提供許多讓旅客更舒適的設施，如淋浴間、圖書館和躺椅；整體環境乾淨清潔、工作人員友善也加分；並提供快速且免費的Wi-Fi無線上網，讓旅客在此度過舒適、輕鬆，高效率的時光。

「好睡機場」調查是由旅客評比機場使用經驗，包括登機門座位和休息區、機場內設施、工作人員服務品質、整體環境乾淨清潔、餐點選擇、證照查驗、安檢通關、指標是否足以明確讓旅客在航廈內順利移動、是否有事情做以打發時間，以及最重要的好睡度等。

網站指出，年復一年，亞洲機場為世界各機場立下高標準，尤其是亞洲機場航廈設計廣泛考慮到旅客需求，有些提供頂級的豪華設施，也有機場設施雖然簡單，但帶給旅客的體驗卻毫不含糊。無論在哪個角落，出境、入境或轉機停留，都成為旅程中難忘的回憶。