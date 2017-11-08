閹雞其實叫... 竹田推規格化飼養

2017-11-08 16:52

〔記者邱芷柔／屏東報導〕去勢過的公雞肉質滑嫩、多汁，多被稱作閹雞、太監雞，是早年客庄敬神祭祖時供桌上的必備品，在閹雞產業深耕15年的屏東竹田閹雞推廣中心總幹事曾繁榮，從文獻中考據發現，去勢公雞其實叫做「鐓雞」，為了發展這項在地特色產業，竹田特別制定了「鐓雞」標準，以規格化飼養做出市場區隔，期待開啟頂級白肉市場新藍海。

曾繁榮說， 在明代朱權著的「臞仙肘後經」裡有著「騸馬、宦牛、羯羊、閹豬、鐓雞、善狗、淨貓」記載，其中「鐓雞」就是古人稱給公雞去勢為「鐓雞」，另明代李時珍的「本草綱目」裡也記載「閹雞能啼者有毒」等對閹雞的敘述。

曾繁榮指出，過去只要動過去勢手術的公雞都被叫做閹雞，飼養過程、天數沒有相關標準可循，也讓閹雞價格與品質不一，有心業者更可能以閹雞之名漫天喊價行暴利之實，沒有專業閹雞知識的消費者就成了冤大頭，閹雞產業因此無法永續發展。

竹田鄉閹雞推廣中心透過史料考據，以「竹田鐓雞」為名，制定了驗證標準，包括要飼養超過200天（達7個月以上）、雞腳側邊腳距長度需達1.5公分，為了驗證鐓雞是在幼雞時期就進行手術，還必須檢視雞冠是否在2公分內，另外雞臉的肉垂長度也必須在1公分內，才是合格的竹田鐓雞。

曾繁榮表示，制定相關標準後就能讓飼養者有合理利潤，並讓消費者吃得更加安心，做出與一般市場的區隔，就像國外針對頂級肉品的堅持一樣，用更嚴謹的態度面對文化與技術，才能這項地方產業發揚。