出生日期從「昭和」變為「民國」這座橋梁要爭正確歷史年份

2017-11-08 16:53

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉的舊冬山橋建於1930年，但建於日治時期的橋梁，如今竣工銜牌卻變成「民國19年9月竣工」，這塊「跨越時空」的竣工銜牌，被批評與橋梁歷史脈絡格格不入，地方久盼將銜牌改回昭和，讓冬山橋以原貌重現，文化局近期會勘後也允諾，將再與學者、耆老研究，研議撤回民國銜牌，恢復橋梁原樣。

舊冬山橋在1999年時，橋柱及護欄曾被大型車輛撞毀，宜蘭縣府當年編列約2百萬元進行修復。因橋梁有重要歷史價值，2002年時也被宜蘭縣府指定為歷史建築。

不過，橋梁修復時，原本橋柱寫著「建於昭和5年」的銜牌，疑在當年被一塊刻有「民國19年9月竣工」的石板，覆蓋於原有橋柱上，而原本寫有昭和建成的銜牌，則久覆於水泥之下，不見天日。

當地民眾質疑，日治時期建成橋梁就應以建成年分為主，如今把原有年代改為民國紀年，十分不符文化資產保存的意義。冬山鄉長謝燦輝也說，盼文化局能聽從地方聲音，讓橋以原貌展現於大眾面前。

對此，宜蘭縣府文化局坦言，日本時期建成橋梁被改為民國紀年，確實不符歷史脈絡。近期會再邀集專家學者、耆老會勘，待確認完橋身原有樣貌後，將朝復舊努力。

舊冬山橋橫跨冬山河舊河道，1976年台9線的新冬山橋啟用前，扮演當地交通要角，也是宜蘭縣從日治時期留存至今，仍在使用的完整橋梁之一。