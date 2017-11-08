確保偏鄉學校營養午餐品質 國教署成立專案辦公室

2017-11-08 16:51

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國教署今日在中興大學成立「推動學校午餐專案辦公室」，強化校園午餐安全管理，國教署長邱乾國指出，將在半年內盤點偏鄉及小校午餐辦理情況，研究補助午餐人事、運送費，確保家長繳的午餐費全數用在食材上，讓學生吃到營養及健康。

為落實行政院「食安五環」政策，強化校園午餐安全管理，提升學校午餐均衡健康功能及發展學生健康飲食教育，國教署設「推動學校午餐專案辦公室」今日在興大揭牌。

邱乾國指出，學校午餐受學校地理環境、經營方式、供餐型態、市場規模、經濟條件及學生人數等不同，存在城鄉差距，例如偏鄉學校午餐辦理情況受限地理位置或規模，往往面臨包括採購、食材運送、營養師編制、午餐祕書工作負擔等問題。

另各級學校午餐辦理的類型，包括有公辦公營、公辦民營、團膳、餐盒等，類型不同，遭遇的問題也不盡相同。邱乾國說，成立專案辦公室就是希望開始全面盤點學校午餐需改進之處，據以做出政策改善，全面照顧學生午餐品質。

他指出，尤其偏鄉學校午餐費普遍偏低，但午餐品質不能因此就打折，只是部分偏鄉學校午餐面臨包括須負擔廚工人事費，或是午餐運送費等問題，這些成本相對可能「吃掉」家長繳交的午餐費，真正用在食材採購的費用就變少。

邱乾國說，中央也注意到這些問題，已在研究補助偏鄉或小校的午餐人事及運費等，盼讓家長繳的午餐費全數用在食材採購。

但因各縣市財力情況不一，地方現有對偏鄉學校的午餐協助也不同，邱乾國指出，盼專案辦公室在半年內調查統整，明年編列新年度預算，盼在108年就能補助偏鄉、小校，確保學生吃到健康營養的午餐。

此外，目前各縣市的午餐收費標準也不一，同樣明顯有南北差距，國教署也將著手調查，並訂定分區學校午餐收費參考級距，盼讓各縣市午餐收費能有較明確合理參考值。

辦公室主任、興大生物產業機電工程系教授盛中德另指出，隨著國人食安意識抬頭，也將推動學校「食育」，建立學童正確的飲食習慣外，目前各校普遍推行每週一日蔬食，但當天的廚餘量往往倍增，也將延伸設計研習，助廚工強化蔬食烹調技巧，擴大蔬食日效益等，同時將導入現代化智能工具，使學校午餐更符合社會期待，並助學校午餐管理制度化。

興大校長薛富盛指出，興大以農創校，素來重視食安，與食安相關的安全食材生產輔導與檢驗，更為興大之強項與特色，今年興大更已成立食安研究所，未來會提供學校資源協助專案辦公室。