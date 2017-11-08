結婚滿週年 伊甸大使梁文音甜蜜做壽司

2017-11-08 16:34

〔記者洪定宏／高雄報導〕結婚剛滿週年的伊甸公益大使梁文音，今天與五色鳥愛鄉協會課輔班學童，一起製作龍蝦蛋糕捲壽司，還挑戰將切好的雪花豬肉擺盤成玫瑰花，為伊甸基金會籌募偏鄉學童課後照顧及才藝經費宣傳。

梁文音表示，婚後靠「好廚藝」捉住老公的胃，所以包起壽司架勢十足，還指導學童說，「稍微用點力氣，再把壽司壓緊。」

高雄市大樹區五色鳥愛鄉協會接受伊甸基金會象圈工程計畫支持，提供偏鄉弱勢學童課後照顧服務及多元才藝學習。為籌募相關經費，伊甸發起「愛無距離公益T恤」義賣活動。