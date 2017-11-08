美德州師生回訪 與屏東大同高中學子齊上課

台美中學生音樂交流。（記者羅欣貞攝）

2017-11-08 16:34

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣2年前與美國德州福遍郡簽屬友好備忘錄，促成福遍郡獨立學區與屏東縣政府教育處締結合作夥伴約定，去年屏東縣立大同高中師生組團前赴福遍郡查維斯高中訪問，最近福遍郡師生回訪，與大同學生一起上課，住宿接待家庭，台美學生樂在交流中。

此次福遍獨立學區組團回訪屏東縣立大同高中，11月5日至14日為期10天，來訪團成員除了9名來自查維斯高中及杜勒斯高中的學生、3名學區師長外，還有Kyle Goreg、Dave Rosenthal等2位學區教育委員偕夫人同行參訪，這是福遍郡獨立學區與屏東縣教育處締結合作關係以來，首次籌組師生訪問團來屏東教育交流。

大同高中校長陳三慶與老師們特別安排課程，包括水墨扇繪製、音樂合奏交流活動、青島街文創聚落探索、棒球、跆拳、柔道、藝術等，並與美和科大觀光系合作，規劃博弈荷官體驗及異國服裝體驗的活動。此次福遍郡教育交流團來訪，適逢大同高中校慶，交流團師生也將參與運動會、園遊會。

訪問團學生住在接待家庭，學生家長們帶著他們到屏東、高雄、台南等地品嘗美味小吃，體驗在地文化，各種水果、水餃等美食，讓來訪學生留下深刻印象；大同高中學生李鉅瑄去年曾訪問福遍郡，他說，台灣中學生上學時間比較長，而美國上學時間比短，彼此交流，可以體驗兩地的不同。