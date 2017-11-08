便道壞、砂石車滿街跑 水里人促修嗆封路

水里鄉位在砂石疏濬與交通要道上，市區道路常見砂石車往來頻繁。（記者劉濱銓攝）

2017-11-08 16:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里鄉因位在砂石疏濬區與聯外要道上，近來鄉民代表反映，因砂石便道損壞未全面修復，導致市區砂石車滿街跑，嚴重影響居民安全與空氣品質，要求在便道修復完成前，疏濬車輛不能開上省道，若最後便道不能按時完工，將不排除封路抗爭。

今南投縣議員陳昭煜邀集水里鄉代、警方、四河局、縣府代表等召開協調會，會中鄉代們對於砂石便道遲未修復砲聲隆隆，認為相關單位漠不關心，施工才會拖延，一再讓砂石車開上省道，影響水里生活品質。

對此，四河局代表指出，今年6月梅雨大水過後，就有針對便道作簡易修復，但因後來部分颱風與外圍環流影響，便道設施才又損壞。

現階段從信義到水里的4段便道工程，僅剩水里的最後一段仍在施作，預計本月底可完工，屆時疏濬砂石的原料車就能利用便道往返，而目前在水里市區行駛的則多是砂石成品車，未來也將要求改行便道，降低對市區環境的影響。

陳昭煜強調，沒有砂石便道，疏濬就不能出料，這是地方最基本的要求，希望四河局能依照既定時程完工，也提醒居民在便道完工前，騎機車多注意，少走砂石車往來頻繁的省道路線。集集警方則說，即起將加強該路段的超速、超載取締勤務，並避免車輛滲漏砂石造成路面與空氣污染。