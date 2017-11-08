台中國際旅展10日登場 年底清倉價格殺很大！

台中國際旅展10日起在大台中國際會展中心舉行，時值年底，價格殺很大。（記者蘇金鳳攝）

2017-11-08 16:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中國際旅展將於11月10日至13日在大台中國際會展中心舉行，將有180家、300個攤位，主攻港澳、跨年及春節早鳥行程，由於接近歲末，很多旅遊業者，為搶年底業績，價格殺很大。

由台中市旅行商業公會主辦的台中國際旅展，將於10日至13日在大台中國際會展中心舉行，繼台北展後，台中國際旅展緊接在後，時值歲末，很多旅遊業者，推出優惠價格，懂得精打細算的消費者，會趁機搶便宜，主辦單位預估約可吸引15萬人次參觀。

主辦單位指出，旅行業者祭出清倉價，價格相當便宜，以國外旅遊而言，如小資族最適合、吉帝旅遊推出的澳門自由行3日1999元起，黑皮假期推出的韓國賞冰雕滑雪5日，旅展價只要1萬2999元，馬來西亞、新加坡雙樂園5日1萬7500元，明年春節雖只有6天，但只要請3天假，就可玩歐洲10天，有興國旅行社推歐洲之星的奧捷10日特價6萬5980元。

此外，國內旅遊價格也相當便宜，9月底剛開幕的台南大員皇冠假日酒店祭出雙人住宿含兩客早餐，原價1萬2320元，旅展現訂優惠下殺3.4折只要4200元！

想參加部落深度旅遊的民眾，出發旅行社推出南投雙龍部落2日遊，含住宿每人只要3299元，而鈴鹿賽車道樂園則強打4.7折，樂園雙人暢遊套票1100元。

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