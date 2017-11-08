「分隔島比路寬」遭質疑 蘆竹：休憩空間受歡迎

市議員陳麗莉質疑，大華北街分隔島比路還寬。（記者陳昀翻攝）

2017-11-08 16:06

〔記者陳昀／桃園報導〕蘆竹區大華北街拓寬工程10月中旬剛完工，將6公尺寬道路拓寬為24公尺雙向車道，市議員陳麗莉指出，中央分隔島貌似比路還寬，而且路面警示燈太亮，質疑為何不利用空間拓寬為雙向4車道？

蘆竹區公所工務課回應說，大華北街是比照大華街規格拓寬，已評估過沒有雙向4車道需求，中間分隔島有打造類似公園的休憩空間，頗受附近長者歡迎；警示燈有提醒用路人的功能，也已要求廠商調整亮度、避免刺眼。