台灣人愛旅遊 近8成願意提供個人資料給業者

根據一項調查分析，7成8的台灣旅客願意以提升個人化體驗為前提，放棄對個人隱私權的堅持，提供個人資料給旅遊業者。圖為日前台北國際旅展熱鬧登場的參觀人潮。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-11-08 16:09

〔記者蕭玗欣／台北報導〕亞洲為全球重要旅遊市場，旅遊科技業者Amadeus今天公布一項調查報告指出，有7成8的台灣旅客願意以提升個人化體驗為前提，提供個人資料給旅遊業者，而台灣旅客在規劃出遊行程時，更容易受到部落格或旅遊論壇影響。

Amadeus今天公布「Amadeus 我的旅程洞察報告」，其中對台灣旅客進行多面向的分析，包括分析台灣旅客是何時開始計畫旅程、如何規劃及預定行程、為何台灣旅客偏好旅行途中可以上網，以及台灣旅客使用共享經濟服務的頻率。

調查指出，在個人化與隱私方面，有78％的台灣旅客表示，願意以提升個人化體驗為前提，提供個人資料給旅遊業者，比率遠高於亞洲地區的平均值64％。

Amadeus表示，台灣旅客的反應等於是為旅遊業創造大量的機會，但業者也必須思考，要如何在講求高度個人化體驗，與日漸升高的隱私問題間取得平衡；也必須清楚地讓旅客知道能夠獲得什麼價值，才能夠促使旅客提供個人資料。

在旅遊規劃方面，調查也指出，相對於旅遊手冊或名人Instagram貼文的推薦，亞太區的旅客反而會參考其他旅客的分享，更看重真誠的旅遊建議。而台灣旅客在規劃旅程時，尤其信任朋友、家人和同事的建議，而且比亞太地區的其他國家旅客，更容易受到部落格或旅遊論壇的影響。

Amadeus表示，亞洲旅客類型多元化，從廣泛的調查報告中可以發現，亞洲旅客在行為、需求或偏好等方面，都有明顯的不同。舉例來說，66％中國旅客使用行動裝置訂購大部分的旅遊行程，但只有49％的台灣旅客有相同的行為；70％的日本旅客從未採用過共享經濟服務來尋找住宿地點，但台灣卻有75％的旅客表示有採用過。

此外，84％的新加坡旅客認為，有相同語言的當地服務人員是非常重要的，但91％的台灣旅客卻不這麼認為。