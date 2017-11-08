賀！台南囝仔打敗各國選手 拿下日本漫畫賽首獎

台南囝仔劉寅甫，以筆名「銀甫」參加日本吉本興業舉辦的「原作發掘計畫」競賽，打敗來自各國463件作品，拿下首獎。（資料照，記者吳柏軒攝）

2017-11-08 16:26

〔即時新聞／綜合報導〕去年才剛從國立台北教育大學藝術與造型設計系藝術組畢業的台南囝仔劉寅甫，日前以筆名「銀甫」參加日本吉本興業舉辦的「原作發掘計畫」競賽，打敗來自各國463件作品，拿下首獎，實力備受肯定。

日本動漫產業發展悠久，水準要求也越來越嚴格，能取得評審青睞，絕對不是一件容易的事，但參加首屆「原作發掘計畫」的台南青年漫畫家「銀甫」做到了！台南市代理市長李孟諺今（8）日下午接見「銀甫」，對他的成就十分讚賞。銀甫的得獎作品，並在最近舉辦的京都國際影展當中展出，受到日本市場的注意。

而這次他在日本參賽的作品「人偶」，以失去兒子的木匠作為故事軸心，為了能再次擁有兒子，而造出具有靈魂的木偶，一改以往冒險風格，細膩動人的情感描寫，讓他贏得評審的心。銀甫的得獎作品，也在最近舉辦的京都國際影展當中展出，引起日本市場的關注。

銀甫去年5月才在台南吳園展出他的個展「百鬼夜行」，今年更與東立出版社簽約，最近剛出版他的第一本漫畫創作「魔女遊戲」。