「新社花海活動」開跑 交通疏導管制措施公布

新社花海活動開跑，警方今天對協勤保全進行交通疏導管制任務提示。（記者許國楨翻攝）

2017-11-08 15:29

〔記者許國楨／台中報導〕為配合「106年度新社花海活動」展覽會，因應花展期間易壅塞路段與驟增車流，台中市警局今天公布實施交通疏導管制措施，籲請遊客善用活動官網公告資訊，多利用大眾運輸系統，耐心配合員警交通指揮，禮讓循進，帶著愉快的心情遊覽花海及新社地區美景。

相關交通管制措施如下：

一、活動時間：

自106年11月11日至26日止（共計16日），每日上午8時30分至下午16時30分。

二、交通管制措施：

（1）行人徒步區（禁止車輛通行）：

1、協興街路段（由苗圃橋至花海接駁車站車輛出入口範圍）。

2、興義街路段（花海區域內）。

3、協興街靠華豐街段（花海區內行人木棧道）。

（2）單向行車管制、車種管制：

1、興中街單行道管制，管制時間為8時至15時。

2、協興街自興中街至苗圃橋路段、與由苗圃橋轉進花海小型車輛停車場路段，實施單向管制並禁行大型車輛。

3、興義街自花海停車場至協中街路段單向管制。

4、平行協興街東北側道路單向管制。

5、興中街及華豐街路段假日接駁車專用道單行管制。

6、新社區中正街往中和街方向與中和街往中正街方向假日7時至18時禁止左轉。

7、因應東山路）拓寬完工後，開放所有車輛皆可行駛，惟過連坑巷後彎路較多，從連坑巷起將引導大型車輛行駛內側車道，以減少車流混合之危險。

8、北屯區民興巷與新社區協中街路口管制方式，依往例管制車輛由民興巷進入協中街。

9、壽光精舍與新闢停車場間之新闢道路例假日該道路封閉。

10、新社區協興街（苗圃橋至華豐街）路段於花海活動期間前後進行小區域交通管制，平日每日7時30分至17時30分止、假日每日7時至18時止禁止車輛進入與路邊臨時停車。