「不倒騎士」單車環台抵東 陪騎醫師：明年要找台東病友參與

「不倒棋士奇出生命」單車環台圓夢活動，今天抵達台東馬偕醫院，癌友分享運動抗癌帶來的快樂。（記者王秀亭攝）

2017-11-08 15:23

［記者王秀亭／台東報導］100名來自台灣、海外的抗癌騎士、家屬單車環島，沿途以自身經驗鼓勵在地癌友，連續3年陪騎的台東馬偕醫院一般外科醫師魏詮延說，要病友運動，自己也要以身作則，希望影響台東病友，已訂下明年要鼓勵1、2位台東病友一起參加單車環島的目標。

台灣抗癌協會理事長吳興傳表示，7年前的「不倒騎士」單車環台圓夢活動只有13個人，在「生命影響生命、用運動抗癌」的理念下，今年參與的人數已達到100人，其中40人是癌友，不乏來自香港、美國的癌友。

台東馬偕醫院院長王功亮迎接一行人到來，看見不倒騎士健康地走出病痛，直說自己是婦癌專家，看見許多病友是「心」走不出來。

從第二年起就年年參加單車環島的65歲乳癌病友吳秀容說，12年前發現罹患乳癌，原本癌細胞只一個硬幣大小，想不到1年後擴大，才開始積極治療，6年前吳興傳的鼓勵下，開始單車環島，雖然每次都最後一名，一度想放棄，還好堅持了下來，不然就沒有後面的精采生活，而單車運動也讓她找回健康，走出憂鬱，與家人感情也更好。