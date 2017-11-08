稀有過境鳥赤翡翠昏厥 新北救援野放

三芝區發現過境鳥赤翡翠遭撞昏厥，送往三芝動物之家治療。（動保處提供）

2017-11-08 14:56

〔記者賴筱桐／新北報導〕11月上旬新北市動物保護防疫處獲報，一隻紅色鳥類昏厥在地，動保人員到場後，發現是稀有的過境鳥赤翡翠，因撞擊導致昏厥無法飛行，經三芝動物之家照顧，日前在原救援地點附近野放，幫助牠重返大自然懷抱。

張姓市民通報指出，住家門口發現一隻鳥撞上大門玻璃，疑似受傷趴在地上昏厥，無法飛行，動保處前往救援，確認為稀有的赤翡翠，獸醫師先提供水份並給予安靜休息空間，待恢復精神再檢傷治療。

獸醫師謝弘斌表示，遭撞擊的鳥當下癱軟無力，雖然沒有明顯外傷，但至少要觀察48小時，確認是否腦震盪或內出血，無異常再野放較安全。所幸這隻赤翡翠沒有受傷，細心調養後已恢復體力，經評估可原地野放，重返自然。

動保處長陳淵泉表示，赤翡翠為翠鳥科，是稀有的過境鳥，身長約25公分，最明顯特徵是「大嘴巴」，具有明亮鮮紅的喙和鐵鏽色身體，腳趾呈現亮紅色，鳥友們稱為「會飛行的紅寶石」。

赤翡翠冬季在東南亞一帶避寒，每年清明過後北遷到日本及中國繁殖，過境台灣時多數生活在溪邊的雜木林，以魚、蝦及小昆蟲為主食，104年曾在野柳發現赤翡翠蹤跡。