嘉市貨物轉運中心今動土 預計明年10月完工

嘉義市貨物轉運中心市地重劃工程動土，嘉義市長涂醒哲（中）為龍點睛、象徵好彩頭。（記者王善嬿攝）

2017-11-08 14:53

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府辦理第五期貨物轉運中心區市地重劃，今天上午在嘉義市果菜市場後方舉行動土儀式，該區土地面積10.89公頃、工程經費約1.75億元，預計明年10月底前完工。

今天動土儀式市長涂醒哲、市議會議長蕭淑麗等人與會，見證歷史性的一刻。

涂醒哲說，嘉義市貨物轉運中心區市地重劃工程，是民國66年發布實施的「高速公路嘉義交流道附近特定區計畫案」，範圍橫跨嘉義縣市，公告近40年都未開發，然而該區鄰近高鐵大道、北港路跟高速公路，是嘉義市「門面中的門面」，未來可興建購物中心，還能作為貨物倉儲等使用，因此他上任多次跟內政部說明，去年7月獲得內政部同意，雖嘉義市的範圍只占計畫裡的三分之一，但先跑先贏，嘉義市完工、繁榮了，相信嘉義縣就會跟進。

涂醒哲還以每次出門都要等太太化妝來比喻，他說「不能等（嘉義縣長）張花冠化妝太久」，我們（嘉義市）先做我們的，因為開發完成後，對嘉義縣市發展都有幫助。

蕭淑麗致詞說，這項開發計畫從她小時候就知道，自嘲現在她都已變「歐巴桑」才動工，也是因議員在定期會多次質詢、關注而促成，可以說是地方的一大喜事。