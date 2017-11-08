台式刈包正夯 亞洲女主廚12月快閃晶華端創意「小包包」

2017-11-08 14:48

〔記者蕭玗欣／台北報導〕近年在地台灣飲食吸引國際目光，尤其台式刈包更是風靡歐洲國家，晶華酒店搭上這股「食」尚潮流，今年底邀請聖佩黎諾「亞洲最佳女主廚」、香港超人氣餐廳「小包包 Little Bao」主廚周思薇，在晶華舉辦3天的快閃活動，讓台灣饕客能一嚐豐腴不膩口的招牌豬腩包、炸得酥脆滋味香辣的四川炸雞包、以及酥炸餅皮裹抹茶冰淇淋的抹茶冰包包。

「小包包 Little Bao」主廚周思薇今年才剛獲選為聖佩黎諾亞洲最佳女主廚，擅長以有趣、具試驗性的方式，做出平易近人的美食。「小包包 Little Bao」就以提供具有台式風情的中式漢堡包而聞名，將中西味道相互融合後堆疊，重新演繹出在地卻全球的國際化美食風格，受世界廚壇關注，其位於中環的總店總是排滿用餐人潮。

周思薇出生於加拿大，生長在香港及美國，曾經嚮往馬術、陶藝等領域，高中升大學時確定了想要成為廚師的志願，雖未被家人接受但她並沒有因此放棄廚師夢想，於波士頓大學就讀酒店管理系時，就開始在餐廳兼職，畢業後則陸續在香港米其林三星餐廳「BO INNOVATION」等地磨練廚藝，隨後創立風格獨具的「小包包 Little Bao」餐廳，以創新中式漢堡包為主要特色。

晶華酒店表示，周思薇此次特別為「Regent x Little Bao」快閃活動準備色澤油亮、豐腴不膩口的招牌豬腩包、炸得酥脆滋味香辣的四川炸雞包、以及酥炸餅皮包裹抹茶冰淇淋並淋上煉乳的抹茶冰包包。最值得注意的是，晶華快閃限定版的酥炸餅皮裹紫薯冰淇淋並佐以花生、鹹味焦糖與香菜的紫薯佐花生冰包包。

除了各式創意刈包外，周思薇這次也端出拿手料理，也就是靈感源自於台灣滷肉飯的松露薯條，炸得酥脆的薯條佐以醬油、松露和香草燉煮後的醬汁。

晶華酒店表示，自12月1日起至3日將於晶華酒店地下二樓麗晶精品舉辦為期3天的「Regent x Little Bao」快閃活動。