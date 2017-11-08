台哥大、遠傳用戶注意！ 出國沒開漫遊恐仍被收費

2017-11-08 14:49

〔記者陳宜加／台北報導〕國外漫遊費用高昂，不少消費者選擇關閉電信服務，但消基會調查發現，台灣大哥大、遠傳電信兩大電信業者，可能自行傳送數據漫遊、收取漫遊費，有不當得利之嫌，呼籲主管機關要求業者徹底關閉國際漫遊功能，否則由業者吸收。

遠傳電信李姓用戶投訴，人在國外明明未開通電信服務、行動網路，返台竟得支付196元漫遊費。消基會發函各電信業者，台灣大哥大、遠傳宣稱，若消費者早已同意開通漫遊服務，即使在國外未使用，手機作業系統、APP仍可能在未通知下，自行傳送數據漫遊。

該名李姓用戶為消費者公共政策委員會委員李孔智，他說，出國前就會關閉漫遊服務、行動數據，全程也僅使用wifi，回國後竟被收取漫遊費，他認為十分不合理，據理力爭，遠傳過幾天後才妥協，給予免收費。

李孔智說，依據消保法第5條，業者、消費者都應該充分提出消費資訊，而非消費者端獲得資訊較少。消基會並調查發現，除了台灣大哥大、遠傳電信，其餘電信業者均已認定，消費者若沒有主動開通行動數據或數據漫遊，兩項服務都關閉時，就不會收取漫遊費。

消基會董事長游開雄表示，不少消費者習慣以自動轉帳方式繳交電信費用，根本不會注意電信業者收取哪項服務，業者恐有不當得利疑慮。若依照個案，消費者可能只能全程關閉手機，才能避免收取漫遊費用。

消基會呼籲，主管機關應該要求業者徹底執行關閉國際漫遊功能，否則若發生消費爭議，應由業者吸收。