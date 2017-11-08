高市公告危老屋重建申請要點 最高1.3倍獎勵容積

高雄危老屋重建申請步驟。（都發局提供）

2017-11-08 14:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市都發局今率先全國公告「都市危險及老舊建築物加速重建計畫作業要點」，受理30年以上合法房屋，經結構安全性能評估達危險程度、且不具改善效益或無電梯者申請重建，免經審議程序可享有最高1.3倍獎勵容積，30日內即可核准！

都發局表示，高雄30年以上老屋占全市建物45%，政府透過簡化繁瑣冗長的行政流程、且給予適度誘因，可鼓勵民間自主重建。

都發局說明，如果市民有危老屋重建需求，可取得全體所有權人同意，先向工務局確認是否符合危險或老舊合法建築物資格，再檢附重建計畫與相關文件，向都發局申請重建容積獎勵。

都發局亦將作業要點及書表格式及撰寫範例一併公告在都發局官網，讓民眾能簡單、快速提出申請。

都發局指出，自今年8月內政部公告危老屋重建獎勵辦法後，已接獲多起民眾詢問如何申請及撰寫重建計畫，但內政部將重建計畫申請書表及撰寫格式授權各地方自行訂定，目前各地方政府仍在研議階段，高雄則領先全國完成法制作業，即日起可受理申請。

因政策初上路，許多民眾對危老屋重建相關內容及程序還有許多疑問，都發局近期內將在市區、鳳山、旗山、岡山等地舉辦說明會，屆時會公告時間地點，歡迎民眾踴躍參與。

作業要點及重建計畫撰寫格式可進入都市發展局官網，在「法令規章-法令公告」專區下載。如有任何問題亦可電洽都發局詢問，電話（07）336-8333轉2652、2653。