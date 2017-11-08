迎接新社花海 新社餐廳業者推好康

迎接新社花海，菇神餐廳推出極品鴛鴦鍋套餐。（圖由菇神提供）

2017-11-08 14:24

〔記者歐素美／台中報導〕新社花海將於11日登場！加上天氣轉涼，新社區餐廳業者配合推出「極品鴛鴦砂鍋」，結合招牌半野生原木土雞鍋及新研發的酸筍排骨鍋，讓民眾一鍋即可享受兩種湯底口感，超值又過癮，並推出木耳露買2箱送1箱優惠，要讓賞花遊客「有吃擱有抓」。

2017新社花海以「新社花海行，漫遊臺三線」為主題，主展區設有「菇菇新樂園」，呈現新社區的菇類農特產，其中，香菇是新社主要特產，全台產量超過6成，到新社品嘗菇料理，順理成章。

「菇神」餐廳業者林明順表示，冬天吃鍋少不了要添加各種菇類，以香菇來說，乾燥菇首重香氣，新鮮香菇反而沒什麼味道，這是因為乾燥香菇在高溫烘乾過程中會加熱到攝氏55度以上，致香菇體所蘊藏的氨基酸被釋放出來，產生特有香味。

林明順說，乾燥完全的高品質香菇，香氣濃郁，較易保存，烹調時將香菇放入冷水中適度浸泡，香氣便會落入水中形成香菇水，用來燉雞、熬湯、調煮成火鍋湯底，都很適合；新鮮香菇則主要品嘗其甜味及帶爽脆的纖維口感，挑選時須注意表面是否乾爽、未出水、聞起來有淡淡香氣，摸起來不軟爛，才是好香菇。

為迎接新社花海，「菇神」新推出原木菇酸筍鴛鴦砂鍋，取用原木冬菇燉土雞湯底，搭配酸筍排體湯底，前者香甘暖身、後者酸香開胃。除了湯底，另附開胃前菜、百菇香腸、時令鮮菇盤、養生鮮蔬盤、百菇貢丸、梅花豬肉盤、多利魚片盤、花菇肉燥飯、養生木耳露等。

此外，自即日起至11月30日止，並推出養生木耳露買2箱送1箱優惠，菇神木耳露曾榮獲台中市十大伴手禮首獎及金口碑獎，嚴選嘉義彥廷農場、以環控栽培、第一次採收、養分最多的黑木耳，經高溫熬煮後，真空包裝，不添加防腐劑，深受許多重視養生的消費者喜愛。