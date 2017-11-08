南投濕背秀！北港溪溫泉嘉年華玩水兼泡湯

南投北港溪溫泉嘉年華將於11、12日於泰雅渡假村舉行，今年結合泰國潑水節，邀請遊客用冷泉打水仗。（記者佟振國攝）

2017-11-08 14:06

〔記者佟振國／南投報導〕2017南投溫泉季北港溪溫泉嘉年華訂11日於泰雅渡假村開幕，除開放民眾限時免費入園及泡湯，今年也結合泰國潑水節活動祈福除穢，遊客先以攝氏18度的北港溪冷泉打水仗，再浸泡38度的碳酸氫鈉泉，猶如三溫暖，還能品嘗馬告蕗蕎、馬告溫泉蛋等特色美食。

天氣轉涼也進入泡湯旺季，南投溫泉季陸續在埔里、國姓北港溪及信義東埔等3大溫泉區登場，北港溪溫泉嘉年華11、12日在泰雅渡假村舉行，連續2天遊客於上午11時前入園，即可免門票入園參加活動及泡湯，或到「南投北港溪溫泉區粉絲團」下載食宿優惠券，就可享受住宿、餐飲超值優惠。

北港溪溫泉觀光發展協會理事長李浩瑋表示，活動內容有賽德克傳統歌舞、古典風情舞蹈及熱門樂團演出，邀請JR紀言愷、阿喜、林育品等歌手現場演出。

今年首更將溫泉季結合泰國潑水節，象徵祈福除穢，打造「馬赫坡水戰場」，遊客先以攝氏18度的北港溪冷泉打水仗，全身冰涼再跳進38度以上的溫泉，大洗三溫暖，泡湯之後再品嘗馬告蕗蕎、馬告溫泉蛋、麻糬、客家擂茶，以及結合茶、竹、梅、咖啡等4大主題的特色風味餐。

縣府觀光處長王源鍾表示，北港溪溫泉嘉年華動靜皆宜，有熱鬧的潑水節大戰，時序入冬，也能倘佯園區欣賞美麗的黃金楓林，雙重享受。

北港溪溫泉嘉年華記者會現場來賓也率先體驗打水仗樂趣。（記者佟振國攝）

北港溪溫泉嘉年華現場提供蕗蕎馬告、馬告溫泉蛋等美食供遊客品嘗。（記者佟振國攝）