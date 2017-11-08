國小校長畫風自成一格 連總統都有他的畫作

2017-11-08 14:05

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣田中鎮三潭國小校長蕭明輝，閒暇時努力習畫，從不中輟，畫風自成一格，在中部繪畫界享有盛名，就連總統蔡英文都保有他的畫作。蕭明輝的畫展目前正在彰化地院大樓的司法藝廊展出，展期一直到12月中。

蕭明輝的頭銜是「三潭國小校長」，但實際上他是創作質量俱佳的「藝術家」。

他說，從小就愛畫畫，求學時最理想的志願是考上國立台灣藝專美術科（台藝大前身），高中時，為了上台藝專而重考，重考後，成績足以錄取台中一中，他也如願能錄取台藝專，但當時媽媽執意要他去念師專，經過一場家庭革命，他還是聽從母親的話，就讀師專。

蕭明輝說，原本以為此生再與美術無緣，想到往後要拿板擦、粉筆討生活，怎麼念書都不起勁，直到有天得知師專也有美勞科，他喜出望外，努力拚美勞組。

他說，畢業後擔任老師，卻每天都沉浸在繪畫中，畫藝從自學中不斷精進，還找名師、師大藝術學院前院長李振明指導，畫功不斷求精，至今辦過數十場個展。

蕭明輝還說，去年總統大選期間，他在台北開個展，一名買主打算購買「綠意」這幅畫，雙方談好價錢成交，他忍不住問對方哪裡高就、為什麼想買他的畫？對方說，他跟蔡英文是深交，也在蔡英文競選總部幫忙，他想買這幅畫送給小英當作「當選賀禮」。

員青畫會前理事長趙宗宋說，蕭明輝的創作非常具有個人風格，融合中國水墨和西畫特點，這種表現技法越來越受市場歡迎，但蕭明輝老早就會這種「新水墨畫」。