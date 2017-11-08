讓我照顧你！霸氣大狗狗「領養」小貓咪 父愛大爆發

美國紐約有一個由兩隻領養來的貓貓狗狗組成的小家庭，相當溫馨。（IG/bubbalovesrue授權提供）

2017-11-08 15:49

〔影音新聞／綜合報導〕美國鳳凰城一隻比特犬Bubba，在6年前被主人Rebecca從收容所領養，當時的牠才3個月大，同時，Rebecca的室友撿了一窩小貓回去中途，當時，她就發現Bubba對貓咪相當有好感。

後來，Rebbeca從美國鳳凰城搬到紐約，並從布魯克林的動物收容所又領養了一隻剛出聲7週的棕色小貓Rue，讓狗兒子也能一起跟著照顧這隻小貓咪。Bubba和Rue有著一樣的毛色，不知道是否是這個原因，他們一見如故，據Rebbeca說，他們不到幾小時的時間就變得親密。

比特犬往往被認為是個性兇猛的犬種，但Bubba對小貓Rue可以說是百般呵護，不僅容忍她的頑皮以及任性，也會照顧她喝水、相依偎睡午覺。隨著時間的流逝，一貓一狗的羈絆越來越深，而Rebbeca為他們在社群網站上所做的紀錄，也療癒了來自世界各地網友的心！

毛色一樣的Rue以及Bubba，平時幾乎形影不離。（IG/bubbalovesrue授權提供）