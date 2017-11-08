7成5對國家未來茫然？ 家扶：應注重兒少公民參與需求

2017-11-08 13:52

〔記者楊綿傑／台北報導〕現在的兒少，是國家未來的主人翁，但根據家扶針對兒少進行的調查顯示，有高達7成5兒少對國家目前發展方向表示不認同或不知道，且有參與公民議題的比例很低，不到2成，家扶呼籲校園及家庭支持「兒少參與新四務」，社會應注重兒少公民參與需求，並為兒少建立良好的公民教育。

家扶為了解兒童人權中「兒少參與」的現況，進行「2017台灣兒少公民參與情況調查」，其中兒少對『未來感受』部份採主觀感受調查；『公民議題參與情況』則列舉近期討論度最高的11項公共議題，如婚姻平權、課綱審查、一例一休、食品安全、校園轉型正義等。

家扶表示，在『未來感受』部分，約4成兒少認為『目前國家往錯誤方向發展』（36.2%）、『國家最好的日子已經過去』（42.8%）、『未來十年生活會變糟』（37.1%），表達出負面看法，不知道者則佔1成4，與2016年美國研究結果比起來，台灣兒少對於未來顯得更加茫然與冷漠。

進一步探討『公民議題參與情況』發現，台灣兒少關注的公民議題前三名分別為婚姻平權（90.8%）、課綱審查（85.8%）、一例一休（84.5%），兒少對於熱門公民議題或多或少有所涉獵。不過，真正曾付諸行動參與兒少不到2成，並以上述關注程度較高的議題為主；顯示多數兒少仍停留在「認識公民議題」的階段，缺乏實際的行動參與。

家扶進一步分析發現，「實際參與公共議題的兒少，對國家未來感到樂觀的顯著高於未曾參與者」，台灣兒少鮮少實際參與公民議題，間接導致他們對於未來感到不安與茫然。家扶基金會執行長何素秋認為，台灣兒少並非對社會毫無關注，只是缺少發聲管道和鼓勵機制，他們才會對社會漸漸失去信心，台灣社會應落實兒童權利公約的參與權，讓兒少有實質參與公民議題的機會。

家扶更呼籲全民支持「兒少參與新四務」，包括「務視」，看見兒少參與公共事務，務必鼓勵、肯定，避免自身經驗窄化兒少公民參與；「務聽」，傾聽兒少在公民議題上的想法，務必營造可討論以及支持的氛圍，促進兒少願意分享；「務言」，尊重兒少表意權，務必尊重兒少所陳述的言論，並讓兒少自在的表達意見；「務動」，務必落實從兒少角度出發的優先施政，在教育環境中培植兒少參與權。