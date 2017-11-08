澎湖打造「全」綠能島 台澎海底電纜剩最後一哩路

澎湖海底電纜由尖山上岸，連接尖山發電廠。（記者劉禹慶攝）

2017-11-08 13:47

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕行政院長賴清德宣示2025年前要斥資450億元，讓澎湖成為「全」綠能島，其中關鍵是台澎海底電纜是否順利完成，目前僅剩下雲林縣口湖端陸域及第6條電纜線鋪設未施工，針對這最後一哩路的努力，賴清德允諾盡力協調。

台澎海底電纜工程，計畫興建二回161KV海纜〈200MW/每回〉，將澎湖與台灣本島電力系統併聯，以提高澎湖地區供電穩定，配合經濟部能源局規劃「建置澎湖低碳島專案計畫」，今年國家發展委員會再度提出「澎湖智慧綠能觀光示範島整體規劃」，海底電纜能否順利完工，被視為打造澎湖為全綠能島最重要的關鍵。

根據台電規劃的台澎海底電纜，由雲林縣北港-四湖線，以地下電纜引接至口湖鄉台子村上岸點，再銜接海纜至澎湖端，全長67.9KM，其中海纜58.8KM，台灣端雲林口湖陸域8.8KM、澎湖端陸域0.3KM，預算為157.3億元，原本預定107年11月第一回加入系統、108年3月第二回加入系統。

現在台澎海底電纜僅剩下1.4KM口湖市區文明路及中正路、第6條最後一條海纜尚未佈設，其中第6條海纜將在明年4-5月進場佈設，至於口湖端最後一哩路，口湖鄉公所則提出「都市計畫解除限制」、「相關基層建設協助需求」，大約14億元，暫緩核發路證，導致工程恐將延宕，影響澎湖成為全綠能島的時程。